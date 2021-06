Uitslag Stelling: ’Meer geld voor veiligheid’

In een brandbrief waarschuwen burgmeesters en vertegenwoordigers van de rechtspraak, OM, advocatuur en politie voor de toename van de zware misdaad en plieten zij voor 1,3 miljard euro extra investering in veiligheid.

Veruit de meeste respondenten denken ook dat de zware misdaad toeneemt en vinden het opmerkelijk dat zoveel instanties gezamenlijk hun zorgen uiten over dit onderwerp. Zo schrijft iemand: ,,Het is opvallend dat de briefschrijvers allemaal iets willen veranderen, maar ook al onderdeel uitmaken van het gezag en dus ook hiervoor verantwoordelijk zijn.”

Over de gevraagde 1,3 miljard euro tonen de stemmers zich verdeeld. Een kwart vindt het te weinig, nog eens een kwart vindt het precies goed en weer een kwart vindt dat er geen extra geld hoeft te komen voor veiligheid. Opvallend is dat bijna niemand het bedrag ’te weinig’ vindt. ,,Op allerlei gebieden schort het aan ordehandhaving, die miljarden zijn dus meer dan welkom”, klinkt het. Een andere respondent vindt het echter niet goed dat er ’alsmaar gestrooid wordt met miljarden’, zoals in de zorg. ,,Waar zijn die vijf miljard van Hugo de Jonge gebleven?”, zo vraagt een respondent zich af.

Andere sectoren vragen om geld, zoals de zorg en het onderwijs. De meesten vinden dat de zorg prioriteit moet krijgen bij het uitdelen van geld. Iemand vindt echter dat de 'strafketen' nu aan de beurt is: ,,Nu de situatie normaliseert, kan en mag de veiligheid niet achterblijven. Na de zielige meesters en juffen en de harde werkers in de zorg, moet er geld komen voor politie en justitie.”

In de brandbrief zeggen de ondertekenaars te vrezen voor de rechtstaat. Die angst deelt een meerderheid van de respondenten met hen. ,,Nederland wordt met de dag bekender bij de zware criminelen, omdat je hier toch bijna nooit wordt gepakt en áls je wordt gepakt je bijna geen straf krijgt. We zijn een walhalla voor tuig geworden.”

De oplossing zit 'm volgens de burgemeesters en vertegenwoordigers van de strafketen vooral een hogere bezetting. Er zouden 1500 politiemensen, 245 OM-medewerkers en 270 rechters bij moeten komen. Bijna driekwart van de respondenten denkt echter niet dat dit gaat lukken. ,,Werf niet alleen maar van die cyberjongens. Want als de codes eenmaal zijn gekraakt, heb je ook mensen nodig die de criminelen van hun bed komen lichten”, zo suggereert een respondent. Een ander meent: ,,De politie heeft er de laatste tijd veel taken bijgekregen, maar geen mensen en geen geld om op te leiden of nieuwe collega's te werven. Hierin investeren is alleen maar goed.” Daarbij willen velen dat volop wordt ingezet op ’strenger straffen’ en ’meer handhaving’. Sommige anderen pleiten voor het achterwege laten van ’administratieve rompslomp’, zodat er voor agenten meer tijd is om ’op straat’ te zijn.

De brandbriefschrijvers vinden dat in de formatie de aandacht nu te veel uitgaat naar de gevolgen van de coronacrisis. Twee derde van de deelnemers is het hiermee eens. Daarbij geloven de meesten dat de georganiseerde criminaliteit door die coronacrisis juist is toegenomen.