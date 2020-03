Uitslag stelling: ’Thuiswerken nog wennen’

Zo stelt iemand: „Ik ben veel bewuster en effectiever aan het werk.” Een een ander ervaart: „Tijdens thuiswerken kan ik doorstomen. Ik word niet afgeleid door collega’s, kan anderen bereiken op moment dat het mij past. Mijn productiviteit ligt minimaal 50% hoger dan op kantoor.”

Veel respondenten zien vooral het wegvallen van reistijd als een pluspunt van thuiswerken. „Het voordeel is dat je niet hoeft te reizen, je kunt direct beginnen en bent daarna direct thuis”, deelt een respondent. „Ik ben veel relaxter nu ik niet bijna twee uur per dag aan reistijd aan mijn werkdag moet toevoegen”, stelt een ander. „Als je ’s morgens niet zo hoeft te haasten dan begint de dag ook positiever”, aldus een andere voorstander van thuiswerk. Daarmee wordt het stiller op de weg en dat is ook gunstig: „Voor ons als wegwerkers is het een hele verademing om alle stresskikkers van de weg af te hebben.”

Wat het vooral lastig maakt om werkdagen thuis efficiënt in te delen, is het feit dat daar nu ook kinderen rondlopen, gelooft 53% van de respondenten. „Je maakt vaak ongewild fouten omdat kinderen op bepaalde momenten je aandacht opeisen”, ervaart een respondent. „Ik heb zelf geen kinderen en een eigen werkkamer thuis maar met kinderen en je werkende vrouw thuiswerken op een laptopje lijkt me een crime. Als ik mijn collega's bel met kinderen hoor ik steeds een hoop gejengel op de achtergrond”, deelt iemand. „Proberen te vergaderen met een collega waar kleine kinderen in de buurt zijn, werkt niet”, heeft ook een ander ondervonden. „Thuiswerken met kinderen, vooral als ze klein zijn, valt niet mee. Zeker als je geen eigen ruimte hebt om te werken”, verzucht een ander.

Het gemis aan een goede werkplek thuis, speelt meer respondenten parten. „Op kantoor heb ik een goede bureaustoel, een in hoogte verstelbaar bureau en twee grote schermen. Thuis heb ik alleen een laptop, een klein bureau en een gewone stoel. Zo kan ik geen 8 uur achtereen werken”, deelt iemand. „Aan het einde van de dag heb ik last van mijn nek en schouders”, heeft ook een andere respondent inmiddels ervaren. Weer een ander heeft er een oplossing voor gevonden: „Ik heb mijn volledige werkplek meegenomen van kantoor, op mijn bureau na. Zonder mijn eigen spullen kan ik echt niet thuiswerken.” Bijna driekwart denkt dan ook dat het belangrijk is dat werkgevers meedenken met hun werknemers die thuis moeten werken en indien nodig helpen dat te faciliteren.

Volgens sommige deelnemers is deze periode waarin zovelen thuiswerken een interessant experiment. „Deze coronacrisis is wel een eyeopener wat betreft de mogelijkheden van het internet”, vindt iemand. „Ik denk dat werkgevers die daar eerst wat huiverig voor waren, nu zullen merken dat het werk gewoon gedaan wordt als medewerkers thuiswerken en dat het vertrouwen erin ook toeneemt.” Velen zien het na deze crisis wel gebeuren dat werken thuis en op kantoor vaker afgewisseld gaat worden. „Ik stel voor om op deze ingeslagen weg door te gaan in het kader van een beter milieu”, stelt iemand voor.