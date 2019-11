’OK boomer gemakkelijke dooddoener’

Deze OK-boomer heeft ook twee millennials opgevoed. Een meisje en een jongen, in die volgorde. Stampvoetend stond mijn nu 28-jarige zoon op de oprit, als we niet met de auto naar zijn basisschool reden. Het moest echter wel heel slecht weer zijn als we die 600 meter niet gingen lopen.

Maar nu komen de verwijten. Wij hebben de olie opgemaakt, de huizenprijzen opgedreven en willen de pensioenpotten leegroven. Dat de babyboomers hier aanspraak op maken is natuurlijk niet zo gek, wij hebben tenslotte onze premiebijdrage al geleverd. De millennials niet of nauwelijks, nog even terug in je mandje dus.

En dan nu de nieuwste rage, verschillen of discussiepunten afdoen met OK-boomer. Geen argumentatie, geen uitwisseling van meningen, maar gewoon lekker OK-boomer roepen en de discussie is gesloten. Zoals mijn ouders zaken vroeger afdeden met de dooddoener ’dat is zo omdat ik het zeg’.

Het komt vast wel goed met die millennials, zeker nu er weer een jongere generatie aan komt die het nog beter weet. En zo blijft de geschiedenis zich herhalen.

Jan Pronk, Beverwijk