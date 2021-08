Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Homo-boekenlijst ’Het ís niet speciaal, anders of bijzonder’

— ’Het lijkt wel of het thema belangrijker is dan de kwaliteit’, zegt schrijver Gerbrand Bakker. ’De schrijver (m/v) wil een punt maken en vergeet er een mooi boek van te maken.’

Door Gerbrand Bakker, auteur Kopieer naar clipboard

Ik werd aan het einde van de vorige eeuw lid van Dutch Gay and Lesbian Athletics. Geen idee waarom de clubnaam in het Engels moest. Gelijkgestemd atletieken. Geen idee, ergens, wat dat inhield. We deden voornamelijk aan hardlopen, maar ook andere disciplines kwamen aan bod, en zo nu en dan deden we mee aan masterwedstrijden, waar we dan ook discussen en speren wierpen, 400 meters lang kapot gingen of anderhalve meter hoog sprongen.