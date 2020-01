’Ik geloof dat de vrijheid van meningsuiting die in Frankrijk tot ieders beschikking staat, niet genoeg gebruikt wordt. Zonde. Als mensen beweren dat je vandaag niet meer kunt zeggen wat gisteren wel kon, zeg ik: jawel, dat is mogelijk, maar men zegt het eenvoudigweg niet meer, dat is het. Zeg wat je wil, zonder angst.’ Aan het woord is Charb, cartoonist en hoofdredacteur van Charlie Hebdo.