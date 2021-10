’Democratie gebaat bij kiesdrempel’

Politicoloog Sonny Spek geeft een goede analyse (Tel. 1/10) van de teloorgang van ons democratisch systeem. De versplintering is de belangrijkste oorzaak.

Waar hij een fout maakt is de suggestie dat oplossingen te vinden zijn in het rapport van Remkes over democratische vernieuwing. De belangrijkste aanbeveling was daarin het invoeren van een bindend referendum. Met de Brexit in het achterhoofd is dat wel het laatste wat we willen. Er is maar één oplossing en dat is het invoeren van een kiesdrempel. Maar die gaat er natuurlijk niet komen, met nu al acht partijen met minder dan vijf zetels. Eigen belang is namelijk groter dan algemeen belang in het parlement. Helaas!

Peter van der Geest,

Hillegom