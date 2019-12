Ik help mensen met een beperking zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. Ze zijn zo trots ze als ze zelfstandig ergens naar toe kunnen. Mensen met een beperking, ze zouden allemaal een passende plek moeten hebben in de maatschappij. En deze jongedame van zeventig was superblij met het mooie compliment. Mijn dag kon niet meer stuk.

Wilma Beskers, Borculo