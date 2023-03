’Coalitie blind voor verkiezingsuitslag’

Dat is een fout van jewelste en een schoffering van de kiezer die niet op BBB heeft gestemd uit onvrede met de achterstelling van het platteland. De verkiezingen hebben laten zien dat er meer aan de hand is. Er is afgerekend met een verziekte bestuurscultuur en de onmacht van zittende partijen om de crises op te lossen. Daar moet een passende reactie op komen. De achterstelling van het provincie is slechts een van de problemen.

B. van Dam