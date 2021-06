’Euforie over herstel onterecht’

Dit telt voor de supermarkten, bouwmarkten en tuincentra, maar niet voor de horeca en vele kleine ondernemers. Zij hebben het water aan de lippen staan en velen zijn (nagenoeg) failliet, hebben niet de steun gekregen die beloofd is of hebben hun pensioen opgemaakt in de hoop dat ze de crisis kunnen overleven.

Deze euforie over het herstel van de economie in de media klinkt sympathiek, maar is onterecht. Dat de consument nu een inhaalslag maakt met aanschaf van kleding, witgoed e.d. geeft een vertekenend beeld, dit is van tijdelijke aard en zal straks weer afnemen.

Fenna Koops, Groningen