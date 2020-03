Brief 1 ’Slechte actie van AH’

Staan ze er wel bij stil hoe vroeg die dan moeten opstaan? En dat terwijl ze waarschijnlijk hun hele werkzame leven al vroeg zijn opgestaan en het nu helemaal niet meer gewend zijn. Nee, AH slaat de plank echt mis met dit royale gebaar. Wat is er mis met tussen 9 u en 10 u? De mensen die werken zijn dan niet in de winkel (behalve het personeel van AH dan) en voor de lunchtijd kunnen zij rustig hun broodje e d kopen, zonder opgehouden te worden door de trage ouderen. Ja…de Grootgrutter let op de Kleintjes, maar niet op de Grootjes.

Marijke van Beers, Riethoven

