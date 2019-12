Terwijl de coalitie zich het hoofd breekt over stikstof- en CO2-problemen, is de PvdA in stilte aan een indrukwekkende opmars bezig. De partij heeft de schrobbering van de kiezer van 2017 verwerkt en wil zich graag positioneren als een geloofwaardig alternatief voor regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU.