Uitslag Stelling: ’Autorijder op hoge kosten’

Nu al vinden de meeste stemmers autorijden al niet meer betaalbaar. Een van hen meent: ,,Zo wordt autorijden onhaalbaar voor mensen met een smalle beurs. Hoe moeten die naar hun werk? Je kunt beter thuisblijven en je hand ophouden.” Een andere stemmer: ,,De auto zal altijd de melkkoe blijven van de Nederlandse regering. Op den duur gaan ze elektrisch rijden ook duurder maken.” En iemand schrijft: ,,Wij in ons kleine postzegellandje betalen ons blauw aan accijns, terwijl de hele wereld goedkoop kan rijden. Hier gaan we echt het klimaat niet mee redden.”

Wie niet afhankelijk wil zijn van de benzineprijs, kan nu natuurlijk nog wel kiezen voor elektrisch rijden. Minister Jetten voor Klimaat stelt voor subsidie te geven op tweedehands elektrische auto’s. Driekwart van de deelnemers vindt dat geen goed idee. ,,Een beetje subsidie maakt elektrisch rijden echt niet aantrekkelijk”, luidt een opmerking. Slechts een derde van de deelnemers zou elektrisch rijden overwegen als het even duur zou zijn als rijden met een benzineauto. Iemand wil zelfs weer over op benzine: ,,Vanwege de verdubbelde prijs aan de laadpaal, denk ik er zelfs over om die stekkerauto weer weg te doen.”

Jetten wil de accijns op benzine nog meer verhogen. Een stemmer meent: ,,Het elektriciteitsnetwerk is helemaal niet geschikt voor veel elektrische auto’s. En tweedehands elektrische auto’s hebben meestal slechte accu’s.” Een andere respondent: ,,Er is nog helemaal niet nagedacht over een infrastructuur voor het opladen van al die auto’s.”

De meeste respondenten zouden het een goed plan vinden als het geld van de accijns wordt geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. Een voorstander hiervan: „Op heel veel plekken kun je niet meer met het openbaar vervoer naar het werk. Dus je bent wel aangewezen op de auto.”

Veruit de meeste deelnemers zouden het ook een goed idee vinden als extra opbrengsten uit accijns geïnvesteerd zouden worden in rijden op waterstof. Een stemmer: ,,Stop toch met dat gesubsidieer van elektrische voertuigen en investeer alles in waterstof. Door het gas hebben we de infrastructuur al.” Iemand anders schrijft: ,,Als de ontwikkeling van waterstofmotoren was doorgegaan, dan hadden we deze problemen allemaal niet gehad. Elektrisch rijden is niet per se schoner dan rijden op benzine.”

Volgens Jetten zou de accijns omhoog moeten omdat hij fossiele brandstoffen wil bijmengen met biobrandstoffen. Dat vindt bijna niemand van de deelnemers aanvaardbaar. ,,Slecht voor de auto en verkort de levensduur”, zo merkt een respondent op.

Minder autorijden zou ook nog een oplossing zijn. Slechts een kwart van de respondenten vindt dat Nederlanders minder moeten autorijden. ,,Autorijden wordt duurder, maar mensen blijven verslaafd aan het gemak van de auto”, meent een respondent. Ook rekeningrijden als middel om dit te bereiken wordt door velen afgewezen.

Alle nieuwe personenauto’s moeten in 2030 elektrisch zijn, zo staat in het Klimaatakkoord. Maar bijna niemand acht dit haalbaar.