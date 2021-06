Begrafenis Satudarah-kopstuk Belserang was schaamteloze vertoning

Begrafenissen van kopstukken uit de onderwereld krijgen altijd bijzondere aandacht van de politie. Afscheidsplechtigheden zijn voor de recherche een goede gelegenheid te aanschouwen hoe op dat moment de verhoudingen zijn in het criminele circuit. Rechercheurs maken er een soort who is who-spelletje van en filmen en fotograferen alle aanwezigen. Interessant is natuurlijk wie allemaal acte de présence geven. Net zo belangrijk is te weten wie níet aan het graf verschijnt.