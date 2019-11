’Meer kleur in kleding ouderen’

Het is de generatie waaruit zij komen. De tijd waarin er nog kostuums gedragen moesten worden. In het bedrijfsleven heeft dat zelfs een naam, veiligheidskostuum. Dit heeft overigens niets met veiligheid te maken.

Met een grijs, blauw of soms beige kostuum moesten mensen zich kleden als ze met klanten omgingen. Een net kostuum is wel wenselijk, stelde de bazen, daar kun je overal mee aankomen. Daarmee heb je een zekere uitstraling en overwicht op de klant. En zorg vooral voor gepoetste schoenen. Dat scheelde al een punt bij een examen of sollicitatie. Dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen met al die vale spijkbroeken en afgetrapte gympen.

Maar gelijk heeft Norbert wel, dat ouderen best iets meer kleur kunnen dragen. Daar wordt jij, maar ook je omgeving vrolijker van. Bovendien vereenvoudigt dit het sociale contact. Wat ziet u er leuk, mooi of blits uit, zegt men dan en je hebt meteen een praatje.

P. Wouters

Best