Uitslag Stelling: ’Nu al klasse van Max’

Als op het stratencircuit van Jeddah Lewis Hamilton lager dan plek zes komt en Verstappen de laatste ronde de snelste is, gaat de titel naar de Nederlander.

Mocht het dit weekend niet gebeuren, dan heeft Verstappen nog een kans volgende week, in Abu Dhabi. De meeste stemmers denken dat hij daar ook niet gaat winnen, als hij in Jeddah al niet met de hoofdprijs naar huis is gegaan. Een voorspelling: ,,Het Jeddah Street Circuit is een typisch Mercedes-circuit, met zijn ange straights met 3 DRS-zones. Persoonlijk acht ik Verstappen met zijn Red Bull hier kansloos. En de afgelopen jaren zijn Mercedes en Hamilton hier ook al oppermachtig gebleken.”

De auto van Lewis Hamilton heeft een 'verse' motor. Twee derde van de stemmers denkt dat de Brit daardoor de meeste kansen heeft. Een deelnemer schrijft: ,,Als die auto van Hamilton heel blijft, dan maakt Max geen schijn van kans.” Anderen vinden dat Mercedes is begunstigd door de internationale autoracebond FIA. ,,Hamilton is bevoordeeld door de FIA omdat hij mag racen in een -in mijn ogen- illegale auto.” Een stemmer voorspelt dat Hamilton gaat winnen, maar dat er achteraf door andere teams protest aangetekend gaat worden. ,,Door deze reclamaties zal FIA de auto en de motor van Mercedes onderzoeken en dan blijken er discutabele aanpassingen te zijn gedaan. En zo gaat de medaille toch naar Max Verstappen.”

Mentaal zit het bij Verstappen wel goed. Wel geloven bijna alle stemmers dat de Nederlander de druk van een eventueel wereldkampioenschap prima aan zal kunnen. ,,Max laat zich niet gek maken. Max wil gewoon altijd winnen”, klinkt het. Daarbij denkt twee derde dat Verstappen beter het hoofd koel kan houden dan zijn Britse opponent, die een iets korter lontje schijnt te hebben. In het voordeel van Verstappen is dat de race van komende zondag plaatsvindt op een stratencircuit.

Een meerderheid vindt niet alleen de strijd tussen Verstappen en Hamilton relevant, ze vinden ook de strijd tussen Red Bull en Mercedes belangrijk. Zo stelt iemand: ,,Mercedes heeft gewoon betere kaarten (een betere auto) en de ervaring van Hamilton. Red Bulll heeft wel de allerbeste coureur, maar heeft geen tweede man om de wedstrijd naar hun hand te zetten.”

Onder de deelnemers zijn veel F1-liefhebbers. Zij geven aan dit hele weekend aan de buis gekluisterd te zitten om te gaan kijken. Zij vinden in meerderheid het winnen van de wereldtitel belangrijker dan het halen van het WK voetbal. Iemand die bekent niet zo heel veel te hebben met de autoracerij: ,,Het zou leuk zijn voor die knaap. Maar het is een Nederlander en dat maakt mij trots.”

Toch houden ook veruit de meesten het hoofd koel zondag. Twee derde geeft aan niet zenuwachtig te zijn. Een respondent denkt het gaat gebeuren in de laatste race, in een mooi duel tussen die twee. „De bandenwissel-tactiek zal de doorslag gaan geven.” Een ander maakt het niet uit: „We hebben mooi een jaar ervan kunnen genieten. Max was sowieso klasse.”