Brief 1 ’Bedank voor de EU-miljarden’

’Onze eigen’ president van De Nerderlandsche Bank, Klaas Knot, praat de ECB al na om het woningbezit in box 3 te plaatsen. Ik zie Rutte en Hoekstra al langzaam meebuigen om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Gezien hun eigen ’harde’ opstelling richting de andere lidstaten bij de totstandkoming van het fonds moeten ze wel…. Wat volgt? Onze enorme pensioenpot!? Het gaat om de 6 miljard voor ’ons’ coronaherstelplan. Ik zou zeggen: weiger die miljarden en houdt onze binnenlandse afspraken in stand. We moeten niet willen dat ons belastinggeld naar Zuid-Europa vloeit; de EU stelt zich toch al coulanter op naar deze landen…’

Kees Rakers, Hoofddorp

