’Jesse Klaver denkt al na over ministerspost’

Jesse Klaver, GroenLinks, heeft bedankt om lijsttrekker te worden van de gezamenlijke PvdA/GroenLinks-lijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Hij geeft daarbij aan dat persoonlijke belangen nu ondergeschikt moeten zijn aan het verenigde partijprogramma. Gelijktijdig laat hij wel weten dat hij zich verkiesbaar stelt. Met deze move sorteert hij zichzelf voor een ministerspost in een nieuw kabinet van welke signatuur dan ook.

In de Haagse achterkamertjes van PvdA en GroenLinks zijn de toekomstige posities al verdeeld. Het nieuwe elan en de politieke andere koers is niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken.

Jesse Klaver is al bezig met het maken van een keuze van welke ministersposten hem leuk lijken.

J. Werkhoven