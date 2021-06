’Geld mondkapjesdeal terug naar de staatskas’

Hij gaf Van Lienden geen kans om een ’mooi’ verhaal te bouwen om zijn mondkapjesdeal waar hij 9 miljoen euro aan overhield. Van Lienden noemde zijn handelen onuitlegbaar. Hij wil bovendien zijn eigen morele kompas onder de loep nemen. Dat kompas is dusdanig van slag dat hij denkt nu hij klem zit, dat hij wel even schoon schip kan maken door het geld over te maken naar een goed doel omdat hij het naar eigen zeggen niet ’zomaar’ kan teruggeven.

Ik weet zeker dat zijn partijgenoot, en minister van Financiën, Hoekstra een regeling kan bedenken waardoor die 9 miljoen gewoon weer op de plek terecht kan komen waar het hoort, namelijk onze staatskas!

Henk Versteeg, Nunspeet