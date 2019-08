’Laadpalen op het slagveld’

Het is te hopen dat men een voor beide of alle strijdende partijen aanvaardbare neutrale scheidsrechter kan vinden om de strijd stil te fluiten wanneer onze gevechtsvoertuigen aan de laadpaal moeten.

En maar hopen dat er voldoende laadpalen staan in het gevechtsterrein. Het betreft weliswaar nog slechts proeven met een persoonlijk voertuig en de Fennik pantserwagen, maar het geeft te denken.

Nu onze Leopard tank en de F-35 nog van een accupakket voorzien en onze krijgsmacht is voorbereid op de toekomst of juist in het geheel niet. Als ex-kolonel jachtvlieger vergaat mij het lachen.

Willem Hageman, Burgum