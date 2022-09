Premium Het beste van De Telegraaf

Hij trekt ons het moeras in Rutte verandert niet, de wereld wel

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Afgelopen maandagavond, in tv-programma Op1, was de interviewende terriër Sven Kockelmann niet bij machte premier Mark Rutte bij de les te houden. Een groot deel van Ruttes betoog zakte weg in een verbaal moeras of loste op in verbale mist, en dat doet hij met verve, zijn hele loopbaan als premier lang. Bij de kijker en luisteraar blijft nooit iets anders hangen dan de gedachte dat de premier een opgewekte kerel is.