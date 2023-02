’Mobielverbod in de klas’

Nu is een verbod natuurlijk niet altijd zaligmakend. Neem alleen even het verbod op het gebruik van een mobiel op fiets of scooter en we weten hoe een dergelijk verbod, waarop niet of nauwelijks wordt gehandhaafd, uitpakt. Desastreus natuurlijk, vrijwel niemand trekt zich daar iets van aan. Maar op een school is dat anders, daar is handhaven en regels opstellen natuurlijk veel makkelijker. Natuurlijk is verbieden in de basis geen goede zaak, maar op het gebied van de voor de jeugd vaak onmisbare telefoon is er eigenlijk geen andere oplossing. Dat zal een hoop rust brengen in de klas en wie is daar nu op tegen.

Jan Pronk, Beverwijk