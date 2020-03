De exponentiële groei van de besmetting lijkt af te vlakken en te stabiliseren, aldus Van Dissel. Wel benadrukte hij dat het om schattingen gaat....

En daar wringt naar mijn idee nu precies de schoen want meten is weten en doordat er veel te weinig ’gemeten’ is, moeten we nu gaan schatten.

Laten we dan alsjeblieft één ding hopen.. dat ze wel een beetje goed zijn in het maken van alle schattingen...

Wendy van Muyden, Bussum