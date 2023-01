Uitslag stelling: ’Zelf letten op gasverbruik’

Een stemmer: „Het had wel wat eerlijker gemogen. De overheid wilde dat we gingen investeren in elektrificatie. Degenen die dat al hebben gedaan, zijn nu met die 2900 kWh in het nadeel.” Een andere stemmer vindt het ’een sigaar uit eigen doos’: „Het netbeheer is duurder geworden en bovendien is de btw weer naar 21 procent. Al met al dus weer kassa voor de overheid en de energiemaatschappijen.” Anderen bestempelen de regeling als ’ondoorzichtig’. „Veel te ingewikkeld en dus met veel kans op fouten en fraude.”

De regeling eindigt aan het einde van dit jaar. De meeste respondenten vinden dat die voortgezet moet worden, maar denken niet dat de prijsplafondregeling betaalbaar blijft voor de overheid. Een stemmer vindt: „Pak de energiemaatschappijen aan, die gas en elektra alleen maar duurder maken.” Een andere respondent: „Het zou zoveel makkelijker zijn de energiebelasting eraf te halen, dan kunnen we nog jaren voort.” Een andere stemmer: „Energie is een basisvoorziening, net als het openbaar vervoer en de zorg. Laat dat soort zaken niet aan de markt over en nationaliseer.”

Ondanks de tevredenheid over het prijsplafond, willen de meeste stemmers toch liever de 190 euro energiecompensatie krijgen die in november en december op de huishoudrekening werd gestort. Een stemmer: „Die 190 euro was veel overzichtelijker voor iedereen.” Een andere stemmer: „Mooi bedrag. En als je stopt met stoken, dan kon je het gewoon in je zak steken.” Iemand anders: „Ik betaal iedere maand 120 euro, dus het was een mooi bedrag extra.”

Wel denkt een meerderheid van de deelnemers dat het prijsplafond Nederlanders stimuleert zuiniger te zijn met energie. Driekwart van de stemmers is ook erg aan het letten op het energieverbruik. Een stemmer: „Je moet wel zuiniger worden om onder het plafond te blijven. En dat is precies de bedoeling. Je hebt het zelf in de hand en hoeft echt niet in de kou te zitten.”

Van het inkomensafhankelijk maken van de regelingen voor energiecompensatie, is een meerderheid van de stemmers geen voorstander. Een stemmer: „Als je alleen de armen steunt, breng je veel werkenden in de problemen.”

Veruit de meeste respondenten geloven dat de energiecrisis nog wel even voortduurt. Een stemmer: „De energievoorziening van Nederland is behoorlijk constant en hier kunnen energiemaatschappijen en de overheid prima op anticiperen.” Een andere respondent vindt dan ook dat contracten tien jaar of langer zouden moeten kunnen duren. „Net als een hypotheek.”

Als oplossing voor de problemen met de energievoorziening op de langere termijn, moet Nederland volgens veruit de meeste stemmers gaan inzetten op kernenergie. Een reactie: „Het schoonst, veiligst en goedkoopst.” Als tweede optie zien respondenten ’meer gas oppompen uit Groningen’ en de ontwikkeling van waterstof als brandstof. Veel stemmers hebben voor Groningen wel een voorbehoud: „Mits natuurlijk alle gedupeerden ruimhartig en snel worden gecompenseerd.”