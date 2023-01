Na een succesvolle beurs, wilde ik snel naar huis, maar waar was m’n autosleutel? Nadat een lange zoektocht ging ik naar de hotelreceptie. Gelukkig was iemand zo vriendelijk geweest om m’n autosleutel, die ik in de deur van m’n auto had laten zitten, af te geven.

Lucinda Kuik-Van den Bos, Heemstede

