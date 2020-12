’We willen niet weer massaal stilstaan’

Elisabeth Post

Anderhalf miljard euro. Dat is het astronomische bedrag dat het vrachtverkeer in 2019 aan economische schade opliep door files. Inmiddels werken mensen zo veel als het kan thuis en lijkt het fileprobleem een spook uit het verleden. Helaas is niets minder waar: Nederland blijft groeien qua inwonersaantal, en als corona eenmaal verleden tijd is wordt het ook weer ouderwets druk op de weg. Investeren in onze infrastructuur en mobiliteit blijft daarom hard nodig.