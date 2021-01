Politici in de zeepbel wijzen naar elkaar

De zeepbel die we Nederland noemen is definitief doorgeprikt. De toeslagenaffaire sloeg een gapend gat in het sociale vangnet. De uitmuntende gezondheidszorg wordt, tot de dood erop volgt, ondermijnd door een falend vaccinatiebeleid. De avondklokrellen hebben de allerlaatste kruimels van de ooit zo spreekwoordelijke tolerantie opgesoupeerd.