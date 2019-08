Beroep Bruto Netto Netto per maand Belastingdruk

Verpleegkundige 35.000€ 29.000€ 2416€ 17,1%

Hoofdagent 34.600€ 28.700€ 2392€ 15,6%

Leraar basisschool 36.000€ 29.300€ 2442€ 18,6%

Graag hoor ik waar ik de mist in ga met deze twee extra kolommen, maar vooralsnog ben ik van mening dat dit buitengewoon mooie startsalarissen zijn. Zeker ook voor een basisschoolleraar, met een Pabo- opleiding.

Wat overigens niets afdoet aan het gegeven dat het onderwijzen en vormen van kinderen ontzettend belangrijk en waardevol werk is. Deze cijfers bevestigen wederom mijn idee dat bij werkend Nederland, over de volle breedte, niet het inkomen, maar de werkdruk hét probleem is.

Dion Striekwold