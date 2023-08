Uitslag Stelling: ’Liever geen namaakvlees’

De Delftse start-up Meatable die uit diercellen gekweekt vlees produceert, haalde onlangs ruim 30 miljoen euro op aan nieuwe investeringen. Het bedrijf hoopt volgend jaar de eerste kweekvleesproducten, namelijk dumplings en worstjes, op de markt te brengen in Singapore. Hoewel maar weinig deelnemers enthousiast zijn over deze ontwikkeling kan een enkeling niet wachten: „Ik wacht met smart op de dag dat ik mijn gehakt of speklapje kan kopen van kweekvlees. Hoef ik niet meer beroerd te zijn als ik aan al die arme dieren denk die ze slachten voor mijn lapje vlees.” Ook deze stellingdeelnemer ziet toekomst in kweekvlees: „Het grootste voordeel is dat het dierenleed wordt gestopt. Zolang de wereldbevolking toeneemt zal de vraag naar vlees ook toenemen dus is kweekvlees een van de oplossingen.”

De meerderheid van de stemmers denkt echter niet dat kweekvlees het antwoord is. „Wanneer het zo’n vele malen bewerkt product wordt, hoeft het voor mij niet”, stelt iemand. En: „Weer iets dat niet op natuurlijke wijze tot stand komt. Dan eet ik liever helemaal geen vlees.” Een voorstander van de ontwikkeling van kweekvlees brengt hier tegenin: „Nu merken vega’s regelmatig dat ze voedingsstoffen tekort komen. Kweekvlees kan een uitkomst zijn.”

Het gros vertrouwt het zogenoemde ’nepvlees’ niet en vreest juist voor gezondheidsrisico’s. „Met alle toevoegingen die nodig zullen zijn om het een beetje op smaak te brengen, komt er ook weer een heleboel rotzooi in het lichaam waarvan de uitwerking onbekend is.”

Hetzelfde geldt voor de vleesvervangers die nu in de schappen liggen. Over de kwaliteit hiervan is men allesbehalve positief: „Dat veganistische spul wat ze dan gehaktballetjes noemen, hoef ik niet. Geen idee wat ze daar instoppen om uiteindelijk dezelfde structuur en/of smaak te krijgen als echt vlees.”

Daarbij denkt bijna driekwart van de stemmers niet dat de productie van kweekvlees zo veel beter is voor het milieu. „Het schijnt niet veel milieuvriendelijker te zijn vanwege het hoge gebruik van o.a. water en elektra”, reageert een deelnemer.

Ook zijn de productiekosten van kweekvlees nog erg hoog. Men denkt dan ook niet dat dit product op termijn zou kunnen concurreren met gewoon vlees. Een enkeling denkt van wel: „Natuurlijk is het duur in de ontwikkelingsfase maar als het in grote hoeveelheden geproduceerd kan worden gaat de prijs omlaag.”

Maar weinig respondenten geloven überhaupt in een toekomst zonder vlees. „Niets gaat boven een lekker vers biefstukje of stuk varkensvlees, en dan natuurlijk het liefst van een bioboer.” Anderen begrijpen niet waarom we vleesvervangende producten per se vlees moeten noemen. „Minder vlees is prima, maar noem die vervangers anders. Het is geen vlees.” Iemand anders vindt dat we ons vooral moeten richten op andere manieren om de nodige eiwitten binnen te krijgen. „Insecten eten mag onderhand ook wel eens gebruikelijk worden. Hartstikke gezond en die kunnen gewoon gekweekt worden in grote bakken!”