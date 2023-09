’Schiphol wordt lachertje’

Nederland en met name de KLM heeft meer dan 100 jaar gewerkt om van Schiphol een internationaal kruispunt in de luchtvaart te maken. Hierdoor ontstonden tal van verbindingen met veel plaatsen wereldwijd. Dit was weer gunstig voor het Nederlandse vestigingen klimaat. Onkunde en druk van allerlei milieuorganisaties zorgen er voor dat dit allemaal binnen twee tot drie jaar zal verdwijnen. Gevolg zal zijn meer werkelozen en dat voor vakanties mensen vanuit Duitsland, België en Frankrijk zullen vertrekken. Dus geen extra belastingen meer die geïnd kunnen worden. Nederland zal het lachertje worden in de wereld. Maar gelukkig zal de temperatuur hier dan misschien wel 0,000035 gaan dalen in plaats van 0,000036. Alleen jammer dat de mensen die dit op hun geweten hebben er over een jaar geen actieve herinneringen meer aan hebben.

LN Wortel, Zoetermeer