Vrede met Iran grote uitdaging

Hoe dit opgelost kan worden weet ik niet, maar laat er aub geen oorlog uitbreken. Ik zie vrede als een uitdaging en niet als een onmogelijkheid. Niemand wil een nieuw gewapend conflict in het Midden-Oosten. Denk aan alle doden, gewonden, getraumatiseerde mensen en de enorme verwoesting van waardevolle eigendommen, cultuur en bezittingen. Daarbij komt nog schade aan het milieu, financiële malaise, armoede en mensen op de vlucht.

Ik hoop dat dit jaar alle energie gestopt wordt in de uitdaging: hoe kunnen we beter met elkaar omgaan. Wat wil eenieder, hoe reageren mensen van verschillende culturen op bepaalde gedragingen en wat wordt acceptabel bevonden. Ik geloof wel in een wereld zonder oorlogen, met verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen. We bewonen allen de planeet aarde en dat is vooralsnog ons aller en enige thuis. Ik hoop dat de regeringen voor vreedzame oplossingen gaan.

Mariëtte van Beijnen-

Swelsen