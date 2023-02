Premium Het beste van De Telegraaf

Juist dankbaar voor discussies in ons land

Door annemarie van gaal Kopieer naar clipboard

’Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?’ Dit is de laatste zin uit de SIRE-commercial, die u vast al eens voorbij heeft zien komen. De campagne gaat over de op hol geslagen polarisatie in ons land en de te felle discussies die dat soms oplevert. Vanaf de start kreeg de campagne nogal wat kritiek. Waarom zoveel aandacht voor mensen met extreme meningen en waarom niet meer focus op de mensen met genuanceerde meningen in het rustige midden?