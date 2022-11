Uitslag Stelling: ’Bezem door de omroep’

Als het aan de stellingdeelnemers ligt wordt het gedrag van de voormalig DWDD-presentator keihard afgestraft „Medewerkers kleineren en een angstcultuur creëren is ontoelaatbaar!”, reageert een stemmer. En: „Laat hem zijn schandalige salaris van die jaren maar overmaken aan slachtoffers en op zijn knietjes excuses maken”, zegt iemand anders. Men wijst ook naar de hele redactie: „Al die jaren waren er hoofdredacteuren en regisseurs die een nog grotere verantwoordelijkheid hadden dan de presentator, iedereen keek weg.” Het gros vindt dan ook dat de verantwoordelijkheid voor de angstcultuur op de redactie van DWDD bij de omroep ligt: „De schuld ligt bij BnnVara die er niets aan durfde te doen, uit angst voor een overstap van hun ‘kijkcijfertrekker’ naar de commerciële zenders”, denkt een deelnemer. Allereerst zou NPO-directeur Frans Klein die jarenlang nauw betrokken was bij DWDD ontslagen moeten worden, stelt driekwart van de stemmers. „Hij heeft zich alles laten welgevallen voor de kijkcijfers en het asociale gedrag van Van Nieuwkerk oogluikend 15 jaar toegestaan”, zegt een stemmer.

Onder de deelnemers is er weinig vertrouwen in het ‘actieplan’ waaraan de NPO werkt op verzoek van staatssecretaris Uslu (Media & Cultuur). Volgens velen is dit slechts voor ’de bühne’. Iemand anders vraagt zich af waarom er nog geen Kamervragen over gesteld zijn: „Of geldt dit niet voor de publieke omroep?” Sommigen denken dat het opstellen van duidelijke regels over omgangsvormen op de werkvloer kan helpen. „Er moet een gedragscode en klokkenluidersprocedure komen”, oppert iemand. Volgens de meerderheid is een meer grondige aanpak nodig: „Zolang er geen bezem door de NPO-kliek wordt gehaald verandert er niets”, denkt iemand. Volgens menig stemmer ging het fout bij de organisatiestructuur van BnnVara waardoor ’een verkeerde machtsverhouding ontstond en waarmee alle verantwoordelijkheid voor het maken van DWDD, dagelijks, bij Van Nieuwkerk kwam te liggen’. En natuurlijk kan een mens dit niet aan, zeker geen jaren achter elkaar.” Er zou een toezichtsorgaan moeten komen, vindt men. „Mensen die onafhankelijk van de omroep zaken bijwonen en controleren”, licht een stemmer toe. Men pleit ook voor ’grondig onderzoek’ en ’duidelijke consequenties’. Van Nieuwkerk stapt nu zelf op bij BnnVara, maar als het aan de stemmers ligt moet hij definitief van de buis. Een kwart vindt dit dit te ver gaan. Volgens deze groep is alle ophef rond de presentator overdreven. ’Televisie maken is topsport en daar hoort een keiharde opstelling nu eenmaal bij’, meent deze groep. Een van hen zegt: „Soms is het nodig om een hartig woordje te spreken om resultaten te kunnen behalen, iedereen op scherp zetten. Dat gebeurt ook in de sportwereld.” Het gros vindt echter dat een baas die zich als een tiran gedraagt niet meer van deze tijd is. „Iemand die zich ontpopt als tiran op staande voet ontslaan. Een duidelijk signaal afgeven. Weten ze meteen waar ze aan toe zijn in de showbusiness.”