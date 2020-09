Uitslag stelling: ’Roep om vrijheid luider’

Een kleine meerderheid (55 procent) is voor snelle versoepeling van de coronamaatregelen. Sommigen van hen noemen de huidige maatregelen ’buitenproportioneel’ en zullen een zucht van verlichting slaken als het ’oude normaal’ weer van kracht wordt. Een deelneemster stelt bijvoorbeeld: „Geef mensen iets meer ruimte en geef hen hun eigen verantwoordelijkheid terug. Nu mag je niet zingen in groepsverband. Kom op, doe normaal, er is geen enkel bewijs dat zingen corona veroorzaakt. Geef mensen de ruimte om te kiezen.”

Anderen wijzen op negatieve effecten voor het mkb en in groter verband op de gevolgen voor de economie als de coronabeperkingen nog langer blijven bestaan. Velen vrezen voor het omvallen van bedrijven en een groot aantal werklozen. Ook vinden velen het beleid asociaal. Een tegenstander foetert: „We kunnen niet wachten op een eventueel vaccin, misschien duurt dat nog wel een aantal jaar. Ze kunnen ons tot die tijd niet blijven opsluiten!” Een ander slaakt een noodkreet: „ Ik ben 48 en heb wel weer eens zin in een lekker dansfeest. Ook wil ik uit eten kunnen met vrienden en dan aan één tafel kunnen zitten.”

Iets meer dan de helft van de deelnemers wil dat Nederland het Zweedse model volgt. In het Scandinavische land, dat nooit in een lockdown ging en de samenleving grotendeels open liet, lijkt het aantal besmettingen nu onder controle. In het land wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Dat spreekt veel respondenten aan. Zo zegt een voorstander: „Mensen moeten minder in de ’ik-stand’ en meer rekening houden met elkaar. Een midden tussen Zweden en ons land, waarbij sommige maatregelen nog wel gelden, zou de samenleving weer op gang kunnen brengen zodat we terug gaan naar normaal.”

Toch staat niet iedereen te springen om de aanpak snel te versoepelen. Een op de vier deelnemers is gewoon tegenstander hiervan. Zo zegt één van de opposanten: „Laten we eerst maar de herfst afwachten en bijvoorbeeld eens kijken hoe het dan gaat met bewoners in de verpleeghuizen.” Anderen roepen dat we het nog maar even moeten volhouden. Zeker zorgmedewerkers zijn huiverig voor het nu loslaten van de maatregelen. Een ongeruste verpleegster waarschuwt alvast: „We moeten voorzichtig zijn. Iedereen denkt dat het beter gaat, maar ik werk nog steeds met Covid-patiënten. Het ging goed en plots na zes maanden vier besmettingen in het huis waar ik werk, en één is al overleden. Het is zwaar werken met die kleding, mondkapje en bril en kapotte handen van het wassen en desinfecteren.” Houd afstand, was je handen en bescherm elkaar, benadrukt ze.

Hoewel steeds meer experts snel een coronavaccin verwachten, sommigen hebben het al over eind dit jaar, delen de meeste deelnemers dit optimisme niet. De sombere stemming heeft vooral te maken met angst over een niet goed werkend vaccin met veel bijwerkingen. „Een vaccin dat niet uitgebreid getest is op zijn werkzaamheid is geen goed idee”, klinkt het geregeld.