Premium Het beste van De Telegraaf

De NAVO voelt zich weer helemaal het mannetje

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Het moet heerlijk zijn om nu bij de NAVO te werken. Van hersendood tot bejubelde redder van de vrije westerse wereld. Als zelfs de Duitse Grünen niet meer allergisch zijn voor legergroen en hun gebroken geweertjes van de revers hebben getrokken, weet je dat het militaire walhalla is aangebroken. Het geld stroomt binnen, er mag weer wapentuig besteld worden en landen vallen over elkaar heen in de race om toch maar de twee procent te halen die ze ooit beloofden aan defensie te spenderen, maar jarenlang aan andere hobby’s uitgaven.