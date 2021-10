’Slachtoffers aardbevingen uitkopen’

Momenteel gaan er stemmen op om bij een koude winter toch weer de gaskraan open te zetten omdat er weinig gasvoorraad is in Nederland en omdat Rusland weinig gas levert. Bewoners in het noorden leven steeds in spanning vanwege de bevingen en dat veroorzaakt veel stress. De getroffen woningen zullen steeds weer opgeknapt moeten worden en op den duur kost dit een vermogen. Dit ondanks het feit dat er nog voor 50 miljard euro aan gas in de grond zit! Zou het een idee zijn om bewoners in getroffen gebieden voor een zeer ruim bedrag uit te kopen, dan kunnen zij met dit geld zich elders huisvesten. Dit geeft veel rust en dan kan de NAM weer gewoon has winnen.

R. van Dijk, Zevenbergen