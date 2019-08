’Wees eens consequent’

„De overheid maakt roken in openbare ruimtes onmogelijk. Daar is veel voor te zeggen, maar de weg wordt geplaveid voor weed- en hashrokers, want we hebben een gedoogbeleid. Het is heel normaal tegenwoordig dat er pillen worden geslikt, lijntjes worden gesnoven en ballonnetjes worden geïnhaleerd, zolang je maar geen sigaret aansteekt.

Wees nu ook eens consequent en verbied al deze gedragingen en handhaaf dat dan ook zoveel mogelijk, net als de rookverboden.

Jean Teljé, Hollands Kroon