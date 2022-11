Uitslag Stelling: ’Agent moet gewoon pet op’

Het toestaan van uitingen van religie zou volgens de commissaris discriminatie en racisme binnen de politie kunnen verminderen. Een tegenstander noemt het voorstel van de politiecommissaris ’wereldvreemd’. ,,Dit soort geveinsde tolerantie werkt discriminatie en segregatie juist in de hand.”

Ook bijna niemand van de deelnemers denkt dat dragers van religieuze symbolen bij overtreders van de wet meer respect afdwingen dan ’neutrale’ agenten. ,,De politie heeft al een imagoprobleem en een probleem met respect afdwingen. Een hoofddoek dragende agente gaat dit echt niet oplossen”, klinkt het

Eerder denken veruit de meeste respondenten dat het dragen van een hoofddeksel zoals een hoofddoek agressie zal opwekken. Zo meent één van hen: ,,Het enige dat op het hoofd van een politie-agent past is een politiepet. Dat alleen zal respect afdwingen.” Een andere criticus gelooft zelfs dat het omgekeerde gebeurt. ,,Zo’n agente zal alleen maar meer racistische drek over zich heen krijgen als ze iemand aanhoudt.”

Verder is er slechts een miniem aantal stemmers dat gelooft dat een agent met een sluier, keppel of tulband neutraal zou kunnen zijn. Een tegenstander stelt: ,,De politie dient zich als overheidsinstelling strikt afzijdig te houden van religie. Hoofddoeken, maar ook keppeltjes en tulbanden horen niet bij een overheidsuniform. Want wat is dan de volgende stap, een ME-helm met het kruis erop?” Een ander merkt op: ,,Uniformiteit voorkomt juist discriminatie en racisme.”

Iets meer stemmers denken dat het niet mogen dragen van religieuze hoofddeksels potentiële agenten ervan weerhoudt om te gaan solliciteren bij de politie. Vandaar dat ook bijna niemand gelooft dat hierdoor het beroep van agent aantrekkelijker wordt. Een deelnemer vindt: ,,Een beroep wordt juist aantrekkelijk als je iedereen gelijk behandelt, niet door uitzonderingen te maken.” Een ander die ook denkt dat het tegenovergestelde gebeurt: ,,Er zal alleen maar weerzin ontstaan tegen agenten. Straks moeten die in regenboogpak door de straten lopen. Op die manier verlaten de goede mensen de dienst. Die hebben daar geen zin in.”

Bijna niemand is voorstander van het dragen van geloofssymbolen in andere openbare functies, zoals bij de gemeente. Een flinke meerderheid vindt dat werkgevers het dragen van religieuze symbolen moeten kunnen verbieden. Een respondent: ,,Geloven doe je maar thuis en niet op het werk.” Een stemmer meent om het dragen van een hoofddoek mensen ontslagen te hebben. ,,Het veroorzaakt alleen maar tweespalt, omdat mensen een uitzonderingspositie opeisen.”

Agenten met een andere culturele achtergrond zouden last hebben van discriminatie en racisme. Bijna driekwart van de respondenten is hier niet verbaasd over. ,,Racisme wordt gevoed doordat een onevenredig groot aantal delicten wordt gepleegd door mensen met een andere etnische achtergrond”, klinkt het stellig.