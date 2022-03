Wangedrag advocaten in Marengo-proces

Binnenland

’Ridouan Taghi minder streng bewaakt in EBI’

Het gevangenisregime van Ridouan Taghi in de EBI is versoepeld. Het speciale team van anonieme, gemaskerde cipiers is verdwenen. Dat bevestigt zijn advocaat Thomas van der Horst, meldt EenVandaag. „Van ongekende isolatie is op dit moment geen sprake meer.”