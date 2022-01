’Ouderen de nieuwe armen’

Dat bedrag i overigens ’peanuts’ in verhouding tot de miljarden euro’s voor het klimaat. Wie van de vier regerinfspartijen heeft dit punt tijdens de formatie-onderhandelingen ingebracht? De vier coalitiepartners zullen toch niet allemaal deze ’ouderen-uitknijp-regeling’ hebben bedacht? Het was in ieder geval in geen van de vier verkiezingsprogramma’s (terug) te vinden.

Of zit er een groter plan achter de (vooral) toekomstige generaties ouderen de ‘nouveau poor’ te maken?

Herman de Haas, Rotterdam