Het is de hoogste tijd voor wereldwijde vaccinatie

Er is een vonkje hoop op een terugkeer naar het normale leven. Massale vaccinatie blaast dit vonkje tot het vuur van het sociale leven. De pandemie die honderdduizenden levens heeft verwoest, komt langzamerhand onder controle. Ja, langzamerhand. In Iran komen per dag nog steeds (officieel) gemiddeld ruim tweehonderd mensen om het leven. En in India een veelvoud daarvan. De pandemie is dus niet voorbij. Desondanks neemt de Chinese regering niet de verantwoordelijkheid voor de mondiale misère waaraan ze grondig heeft bijgedragen.