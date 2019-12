’EU moet in de spiegel durven kijken’

De context van de heer Timmermans zijn brief klopt. Bij een scheiding blijft vaak iemand achter die geen idee heeft, of niet wil onderkennen, waar het fout gegaan is in de relatie. De brief van de heer Timmermans aan de Britten past in deze dan ook prima.

De brief toont aan dat de EU de partner is die vertwijfeld achterblijft, nog steeds geen idee hebbende waarom de partner wil scheiden. In deze relatie zijn een aantal zaken echt niet goed gegaan en ook hier hebben beide partners schuld.

De EU moet ook in de spiegel durven kijken en onderkennen dat er fouten zijn gemaakt. Hopelijk kan dan een moeilijke en dure vechtscheiding voorkomen worden.

JH Boerema, Muiden