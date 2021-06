Brief 1 ’Aanpak asieltuig te slap’

De aanpak van dit asieltuig is veel te slap en er wordt eigenlijk altijd gehandeld en gereageerd vanuit hun perspectief. Sancties op crimineel gedrag zijn er niet of nauwelijks, ondanks dat een asielaanvraag kansloos is kunnen dergelijke lieden ellenlang doorprocederen en is er zelfs een speciale AZC voor hen ingericht. Daarnaast zijn de normale AZC's onvoldoende toegerust om dergelijke vaak jonge mannen op te vangen en te begeleiden. Maar dit is toch de wereld volledig op z'n kop. Deze raddraaiers moeten opgesloten worden en zo snel mogelijk worden uitgezet. Ons eigen slappe hap gedrag heeft dit als gevolg. Begin er nu eens mee om dat te veranderen, dat zal ook zijn invloed hebben op de ongetwijfeld aanzuigende werking op dergelijk kansloos tuig.

Jan Pronk, Beverwijk

