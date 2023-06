Eieren van weidevogels prooi rovers

Ik ben trots om te vertellen dat ik al meer dan 50 jaar heel zuinig ben op de natuur op mijn land (ongeveer 35 voetbalvelden), vooral de weidevogels doen het erg goed. De laatste jaren heb ik vier tot zes nesten per hectare van deze vogels.

Dit voorjaar waren er weer een heleboel weidevogels zoals kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurtjes terug van hun winterverblijf. Ze waren dapper aan het broeden op meestal vier eieren. Maar toen ik vorige week ging inventariseren of er al kuikens uit het ei waren gekomen, was het vrijwel doodstil op het land. De oorzaak: heel veel nestplunderaars als de vos, hermelijn, wezel, marter, kraaiachtigen of een combinatie van deze ’rovers’ hadden huisgehouden en hadden eieren opgegeten.

Nu is het natuurbeleid erop gericht om weidevogels zoveel mogelijk te beschermen en in stand te houden, het liefst zelfs te vermeerderen, maar met deze rovers op het land is het dweilen met de kraan open. Ik heb nu slechts enkele kuikens in plaats van honderden. Dankzij deze ’dievenbende’ zijn er een heleboel ’treurende’ vogels op het land.

Willlem Honingh, Ransdorp