’Ongeloof over houding huisweigeraars’

Hoe haal je het in je hoofd? Mijn ouders hadden niks te vertellen toen zij met de kinderen berooid terugkeerden naar Nederland na de capitulatie van Japan. Ze werden in een contractpension gestopt. Een andere keuze was er gewoon niet. Twee kamers voor vier personen. Één toilet en één keuken, te delen met nóg een andere familie! Wekelijkse wasbeurt in de keuken in een teil. Kosten, zelf betalen en in geval van een lening, moest deze tot op de laatste cent terugbetaald worden.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht