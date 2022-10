’Onze’ waarden elders harder bevochten

Premium Film

Frisse blik op gay-scene in Amerikaanse romcom ’Bros’

Is er eindelijk een film over Freddie Mercury, gaat het precies over de periode dat hij een relatie met een vrouw had. En waarom vindt iedereen het oké dat het wordt ‘faggot’ (flikker) nog als grapje wordt gebruikt? Bobby wordt er in de romkom Bros pisnijdig van. Hoewel hij als de oorzaak van al die...