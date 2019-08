’Bedankt, harde ProRail-werkers’

Daardoor rijden er geen treinen op het drukke traject Amsterdam-Utrecht-Amersfoort. Sporen zijn vernieuwd waardoor treinen sneller en veiliger kunnen rijden. Bij het Naardermeer komt een fietsers/voetgangerstunnel en faunapassage onder het spoor. Het monumentale stationsgebouw in Bussum wordt gerestaureerd met een tweede ingang en fietsenstallingen en parkeerplekken.

De perrons zijn verlengd en spoorwegovergangen worden vernieuwd. De werkzaamheden zijn nog in volle gang en is indrukwekkend om te zien. Complimenten voor alle harde ProRail-werkers aan het spoor in Naarden-Bussum!

Antoon F. Bruggeling