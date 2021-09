’Tech-sector krijgt te weinig steun’

De bedoelingen zijn plausibel maar een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met de coronasubsidie aan o.a. de KLM. Echter ons sociale werkklimaat, belastingverhogingen, energietekorten, wooncrisis etc zouden die bedrijven wel eens kunnen doen besluiten toch maar naar de VS te verhuizen. Daar zijn miljarden beschikbaar bij technologiebedrijven die veel geld over hebben voor wat wij hier hebben opgebouwd en waar nog wel woonruimte en financiële waardering voor deze werknemers is. Daar hebben ze in Den Haag geen kijk op.

P. Wouters, Best