Had ook Frenkie kunnen bellen, dat is waar. Die woont daar tenslotte. Maar dan had mijn vrouw, die naar ik vrees ernstig aan een frisse Hollandse toyboy toe is, de telefoon meteen watertandend uit mijn handen gegrist. Daarom zocht ik het weer van afgelopen zondag in Barcelona gewoon maar even op timeanddate.com op: heerlijk zonnetje, graadje of negentien, twintig.