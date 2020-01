Soldaat van Oranje weer verlengd – laten we ons dáár aan vastklampen. Het is afgelopen met ons, zeggen de rampspoedberichten waarmee we de laatste tijd bijvoorbeeld worden doodgegooid door pubers die ondanks het feit dat zij door verschrikkelijke ouders worden gepusht de schijnwerpers der publiciteit op zich gericht krijgen. We gaan ten onder.