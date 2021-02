’Nu andere mindset nodig’

Ik ben al bijna mijn hele leven lang behept met een erfelijke ziekte. Zeker in mijn puberteit heb ik daar onder geleden: geen sport, geen disco, geen zomerkamp... Totdat een leraar mij erop wees dat ik toch ook wel veel leuke dingen had: mijn familie, mijn fascinatie voor de natuur, mijn tekentalent. En toen vielen de schellen van mijn ogen. Ik kon dankzij die leraar een 180 graden-draai maken en sindsdien een geweldig leven hebben. Het treft mij dat we in tijden van corona elkaar allemaal aanpraten hoe erg het allemaal toch wel niet is. Maak ook die draai mensen, ga 180 graden om: niet drammen, dat maakt het leven - zeker ook in coronatijd - een stuk aangenamer.

Eduard van Tol, Amsterdam